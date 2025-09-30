Giannis mipalta kay naay COVID

Wala nakatunga si Giannis Antetokounmpo sa media day sa Milwaukee Bucks sa Martes, Septiyembre 30, 2025 (PH time), gumikan kay na-diagnose siya nga adunay COVID, asoy ni Milwaukee general manager Jon Horst.
Si Antetokounmpo kasamtangang nagpaalim sa iyang yutang natawhan sa Greece ug wala pa masayri kon kanus-a siya maalim.
Ang Bucks mosugod sa ilang kampanya sa preseason sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) karong Oktubre 7, 2025 (PH time).
Si Antetokounmpo kinsa kanhi two-time NBA MVP, nag-average og 30.4 points ug 11.9 rebounds sa niaging season. / Gikan sa wires