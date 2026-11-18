Dili magpadala sa emosyon si Giannis Antetokounmpo sa iyang pagpakigkontra sa kanhi niya team Milwaukee Bucks isip sakop sa host Miami Heat karong Huwebes, Nobiyembre 19, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipasabot ni Antetokounmpo nga dili siya emosyonal nga tawo ug itrato niya kining duwaa nga normal.
Giklaro niya nga ang bugtong higayon nga gikaon siya sa emosyon nahitabo dihang napangulohan niya ang Bucks sa labing una niining titulo sulod sa 50 ka tuig niadtong 2021. / Gikan sa wires