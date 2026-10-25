Giannis naglisod sa Heat

Nitibugsok sa ikatulo nga sunodsunod nga kapildihan ang Miami Heat, sukwahi sa gilaoman nga magdilaab sila sa pagsulod ni two-time Most Valuable Players (MVP) Giannis Antetokounmpo sa maong team sa pagsugod sa National Basketball Association (NBA) 2026-27 season.
Gipaak ang Heat sa Charlotte Hornets, 110-115, niadtong Dominggo, Oktubre 25, 2026 (PH time) nga maoy nibutang sa Miami ngadto sa 0-3 (win-loss) start sa season.
Si Antetokounmpo, nga nakuha sa Heat gikan sa Milwaukee Bucks, igo lang nakahimo og 14 puntos sa wa pa kini na foul-out sa uwahing bahin sa fourth quarter.
Wa pa gani makaduwa sa Hornets ang ilang mga pambato nga sila Kon Knueppel ug Coby White.
Si Brandon Miller maoy nangulo sa Hornets sa iyang 34 puntos, samtang si Dennis Schroder niamot og 25 puntos, si Naz Reid nidugang og 23 ug si Grayson Allen nihatag og 20 puntos.
Tungod sa foul trouble ni Antetokounmpo, nigamit si Spoelstra og lineup nila Davion Mitchell, Bam Adebayo ug reserves Pelle Larsson, Tim Hardaway Jr. ug Bobby Portis Jr. nga maoy nakasikit sa Heat.
Nakatabla ang Heat sa 104-all nga iskor, apan ang four-point play ni Hornets guard Allen maoy hingpit nga nipalong sa kayo sa Miami.
Si Mitchell nibuhat og 22 puntos samtang si Adebayo nipuno og 20 puntos, nitunol si Larsson og 15 puntos ug ang beterano nga si Klay Thompson nihatag og 14 puntos.
Ang Heat gilubong sa Minnesota Timberwolves sa ilang unang duwa, 106-131, ug gilampornas sa Detroit Piston, 111-128, sa ikaduhang duwa. / RSC