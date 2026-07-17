Giannis nagtuo’ng Heat makampyon

Nagtuo si two-time MVP Giannis Antetokounmpo nga ang iyang pagbalhin sa Miami Heat nakahatag kaniya sa labing dakong kahigayunan nga makabaton pagbalik og kampyunato sa National Basketball Association (NBA).
Sa paninguha ni team president Pat Riley, nakuha sa Heat si Antetokounmpo pinaagi sa multi-player trade sa miaging buwan nga naghatod sab kang Tyler Herro gikan sa Heat ngadto sa Milwaukee Bucks.
“Obviously, I’ve accomplished a lot of things in my career, but one of my goals is to win another championship,” matod ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires