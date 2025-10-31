Giannis nakapalta sa unang higayon

Gumikan sa iyang gipamating sakit sa iyang wa nga tuhod, wala nakaduwa si Giannis Antetokounmpo sa pag-host sa Milwaukee Bucks sa Golden State Warriors ning Biyernes, Oktubre 31, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Taliwala niini, nakamaneho ang Bucks sa pagsungay sa Warriors, 120-110.
Si Antetokounmpo gilista sa Bucks isip kuwestiyunable sa tibuok adlaw apan usa ka oras sa wala pa nagsugod, hingpit na siyang gitangtang sa listahan.
Mao kini ang labing unang higayon sa season nga nakapalta’g duwa si Antetokounmpo. / Gikan sa wires