Giannis nakasinati og angol vs. Cavs

Wala nakatiwas pagduwa si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo atol sa ilang kapildihan batok sa Cleveland Cavaliers, 106-118, sa Martes, Nobiyembre 18, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nisuway paglusot si Antetokounmpo sa 2nd quarter apan nawad-an siya og balanse ug natumba.
Tataw nga adunay gipamati nga sakit ang kanhi two-time MVP sa iyang bilahan nga parte.
Nakabarog ra man tuod dayon si Antetokounmpo apan nagtakiang na siya ug nideretso na sa locker room.
Susihunon pa kon unsa ka grabe ang iyang pagkaangol./ Gikan sa wires