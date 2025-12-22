Giannis nakatutok sa iyang kahimsog

Giklaro ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo nga wala siya nasayod kabahin sa hugonhugon nga naghunahuna siya ug ang iyang agent nga si Alex Saratsis kon angayan pa ba siyang magpabilin sa Bucks o mobalhin na lang sa laing team.
Nagkanayon si Antetokounmpo nga wala siya manumbaling niini ug nakatutok siya sa iyang kahimsog aron makatabang sa Bucks sa kampanya niini sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
“I'm still locked in, locked in on my teammates,” matod ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires