Giannis nakuha sa Heat

Naghandom si two-time MVP ug one-time National Basketball Association (NBA) champion Giannis Antetokounmpo nga makalabni pagbalik og kampyunato ug mao sab kini ang naa sa alimpatakan sa three-time champion Miami Heat.
Kining maong mga intensyon nahimong usa human nabalhin si Antetokounmpo gikan sa Milwaukee Bucks ngadto sa Heat pinaagi sa trade kagahapon, Martes, Hunyo 23, 2026 (PH time), nga naglambigit og ubay-ubay nga mga magduduwa ug draft picks.
Kauban ni Antetokounmpo nga mabalhin sa Heat mao ang laing big man sa Bucks nga si Bobby Portis.
Isip baylo, nadawat sa Bucks gikan sa Heat sila si Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware ug Kasparas Jakučionis ug hasta ang upat ka draft picks, nga naglakip No. 13 selection sa 2026 NBA draft karong adlawa, Miyerkules, Hunyo 24, sa Barclays Center sa Brooklyn, New York.
Sa sayo pa, ubay-ubay nga teams ang ningpadayag nga gustong mokuha ni Antetokounmpo apan sa ninglabay nga pipila ka mga adlaw, ang Heat ug Boston Celtics na lang ang nagribal og maayo sa pagkuha sa 10-time All-Star, kinsa gitawag og “The Greek Freak.”
Naangkon sa Heat ang ilang tulo ka mga kampyunato dihang nakakuha sila og superstar pinaagi sa trade.
Una kining nahitabo niadtong 2004 dihang nakuha sa Heat si Shaquille O’Neil, kinsa nakatabang kanila og dako aron masakmit ang labing una nilang NBA title niadtong 2006.
Nasundan kini dihang nakuha sa Heat niadtong 2010 sila si LeBron James ug Chris Bosh, kinsa mao ang nangulo kanila kaabag si Dwyane Wade aron makadugang og korona niadtong 2012 ug 2013.
Masumpayan kaha kini karon nga nakuha sa Heat si Antetokounmpo? Dili halayo ang posibilidad nga mahitabo kini kay dili ikalimod nga usa sa Antetokounmpo sa labing maayong big men sa liga.
Si Antetokounmpo makigtambayayong sa dugay nang lider sa Heat nga si Bam Adebayo sa pagpangulo sa team sugod sa sunod season sa NBA. / Gikan sa wires