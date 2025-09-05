Superbalita Cebu

Giannis nangulo sa pagtaktak sa Spain

Giannis nangulo sa pagtaktak sa Spain
Antetokounmpo
Published on

Sa pagpangulo ni Gian-nis Antetokounmpo, gipangtaktak sa Greece ang defending champion Spain, 90-86, sa group stage sa EuroBasket sa Biyernes, Septiyembre 5, 2025 (PH time), sa Limassol, Cyprus.

Si Antetokounmpo kinsa maoy lider sa Milwaukee Bucks sa National Basketball Association (NBA), nagpakatap og 25 puntos ug 14 rebounds aron ihatod ang Greece sa round-of-16 sa Group C.

Ang Spain naka-rally sa 35-50 nga biya sa halftime apan wala nila natiwas ang misyon. Sa round-of-16, kon--trahon sa Greece ang Israel. / Gikan sa wires  

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph