Napiling Players of the Week awardees sila si Miami Heat forward Giannis Antetokounmpo ug San Antonio Spurs center Victor Wembanyama sa ikaupat nga semana sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Sa mga duwa sa miaging semana, si Antetokounmpo nag-average og 33.7 ppg, 11.3 rpg, ug 4.7 apg aron patigbabawan ang Eastern Conference samtang si Wembanyama nag-average og 27.5 ppg, 10.5 rpg, ug 5.0 bpg aron patigbabawan ang Western Conference.
Kini maoy labing unang higayon sa season nga nakuha ni Antetokounmpo kining maong pasidungog ug ikaduha ni Wembanyama. / Gikan sa wires