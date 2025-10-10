Giant risers 2-0 tinguha

Mga duwa karon:
5:15 pm- Titan batok Converge
7:30 pm- Rain or Shine batok Meralco
Angkunon og suway sa bag-ong miyembro Titan Ultra Giant Risers ang sayong liderato sa ilang pagpakigsangka sa Converge FiberXers sa premirong duwa karong Sabado sa hapon, Oktubre 11, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Ang Giant Risers, nga maoy nakapalit sa prangkisa sa NorthPort Batang Pier, nakatumba og higanteng puwersa sa Meralco Bolts, 100-96, sa inisyal nilang misyon sa komperensiya.
Ning sangkaa, ang Giant Risers gipangulohan sa beteranong si Calvin Abueva, kinsa nagpakatap og career-high nga 41 puntos nga gibuwakan og 3-of-7 three-point shooting.
Taliwala sa ilang surpresang kadaugan batok sa Bolts, nagkanayon si Titan coach Johnedel Cardel nga lupig gihapon sila sa tapad batok sa FiberXers, nga mosagubang sa labing una niinin duwa ning all-Filipino conference.
“Malakas talaga ‘yung Converge. Nakita naman natin ‘yung lineup. We will see what happens. Bilog naman bola, eh. If they (Giant Risers) play hard, if they play defense and offense as a team, who knows? Baka maka-tsamba ulit kami,” asoy ni Cardel nga napatik sa www.pba.ph
Hinuon, adunay unod ang gisulti ni Cardel hilabi na kay nadugang ang No. 2 overall pick sa niaging rookie draft nga si Juan Gomez de Liaño sa kinauyokang puwersa sa FiberXers nga gilangkuban nila ni Justin Arana, Justine Baltazar, Schonny Winston ug Alec Stockton.
Dili ikalimod nga nakahatag og dugang kadasig sa Giant Risers ang ilang kadaugan batok sa Bolts apan gitataw ni Abueva nga kinahanglan pa nilang doblehon ang ilang paningkamot aron makakombati og sa insakto sa FiberXers.
Si Abueva, kinsa naila nga bangis mokayod maong gitawag kini og “Beast”, nagkanayon nga kinahanglan niyang magiyahan ang iyang bata-ong mga kauban nga maningkamot sab og maayo sama sa naandan niyang gimbuhaton.
Sa laing bahin, ang Bolts mosuway pagbangon gikan sa kapildihan pinaagi sa pagpakigbatok sa Rain or Shine Elasto Painters sa main game.
Batok sa Elasto Painters, nga nakasulod sa semis sa niaging upat ka mga komperensiya apan wala gyud nakataak sa finals, ang Bolts gilaumang makasugat og malisod nga tahas.
Nagkanayon si Elasto Painters coach Yeng Guiao nga ning higayuna, mas nakatutok ug mas determinado sila nga makaabot na sa finals ug ipakita kini nila og sugod batok sa Bolts.
Mao kini ang labing unang duwa sa Elasto Painters sa komperensiya. / ESL