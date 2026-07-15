Giayo nga controlled slope sa Sogod rason sa pagpangahug sa mga bato

Nibalik ang kabalaka sa mga biyahero gumikan sa pagpangahulog na sab sa mga bato ug debris sa national highway sa Lungsod sa Sogod, Sugbo.
Matod ni Sogod Mayor Lissa Marie “Moonyeen” Durano-Streegan, adunay gipahimutang nga mga safety measures, lakip na ang pag-deploy og traffic personnel ug pagbutang og warning signages.
Base sa video nga gi-upload sa social media sa usa ka motorista niadtong Martes, Hulyo 14, 2026, makita ang padayon nga pagpangahulog sa mga bato ug debris gikan sa bakilid daplin sa highway.
Sa taho sa SunStar Cebu niadtong Hunyo 2, susama’ng insidente sa pagkahulog sa mga bato sa national highway sa Sogod ang nakahatag og kabalaka sa mga motorista, ilabina kay adunay mga bato ug yuta nga nahulog ngadto mismo sa mga lane nga giagian sa mga sakyanan.
Dili sama sa kasagarang rockfall nga mahitabo human sa kusog nga ulan, giingon sa mga motorista nga ang maong mga insidente nahitabo bisan maayong panahon.
Sa habig sa Municipal Government sa Sogod niadtong Hunyo, giingong ang pagkahulog sa mga bato ug debris adunay kalabutan sa padayong slope protection
project sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Kabahin kini sa preventive engineering effort aron malikayan ang pagpangahulog sa mga bato nga anaa sa bakilid.
Sa mensahe ni Mayor Durano-Streegan ngadto sa SunStar Cebu, iyang giingon nga ang kalihukan nga makita sa viral nga video kabahin sa padayong proyekto sa DPWH sa maong national highway.
Gipasabot sab niya nga ang nangahulog nga mga bato kabahin sa usa ka controlled slope failure, diin kontrolado ang pagtangtang sa mga batong anaa sa bakilid aron malikayan ang kalit nga rockfall.
“The activity is carefully monitored, with warning signages installed and traffic personnel deployed to temporarily stop vehicles whenever rocks are being released to ensure public safety,” matod ni Streegan.
“We encourage everyone to remain calm, follow the instructions of traffic personnel, and exercise caution when passing through the area. The safety of motorists and the public remains our shared priority,” dugang niini. / DPC