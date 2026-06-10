Gibadlong pahinayan ang sounds, nanghulga’ng mopatay; gidakop

Gidakop sa kapulisan ang usa ka 62-anyos nga lalaki sa Barangay Lutac, Ugan, Siyudad sa Naga human kini nagmaoy, nanghulgang mopatay, ug giingo’ng nagdala og gubot sa iyang pamilya ug mga silingan niadtong alas 8:00 sa buntag, Martes, Hunyo 9, 2026.
Ang gidakop mao si alyas Ignacio, anaa na sa kustodiya sa Naga Police Station ug gipasakaan og kaso nga Alarms and Scandal.
Base sa imbestigasyon, hubog ang suspek sa maong higayon ug nagpatukar og kanta nga pwerti’ng kusoga diha sa iyang sakyanan nga nakatugaw sa mga namahuway nga mga silingan.
Sa dihang giduol ug gihangyo nga pahinayan, nasuko ang suspek ug nanghulga dala ang pamalikas.
Matod sa kapulisan, wala pa makontento ang suspek ug nikuha pa og kutsilyo ug gunting, dayong nanghulga sa iyang mga anak ug ubang tawo sa palibot.
Nasayran nga nagsugod ang insidente alas 10:00 sa gabii niadto pang Lunes, Hunyo 8 ug nilungtad hangtod buntag sa Hunyo 9.
Sa pag-abot sa mga polis, padayon pa ang pagsiyagit ug paghulga sa suspek hinungdan nga gidakop. / JDG