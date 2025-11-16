Gibadlong sa kapuyo nga di na moinom, nangulata hinuon

Gipapriso mismo sa kaugalingong kapuyo ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga giingong nikulata kaniya niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, sa may Sitio Ipil-ipil, Barangay Capitol Site, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si alyas Josh, usa ka call center agent, natanggong na karon sa Abellana Police Station si alyas Josh.
Subay sa imbestigasyon, nasayran nga anaa sa ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang suspek dihang nabuhat niya ang pagpanagmal.
Matud pa nasuko si Josh sa iyang 23 anyos nga kapuyo dihang gibadlong nga mohunong na og inom. Tungod niini, miresulta kini sa ilang panaglalis ug miabot sa punto nga gisumbag sa suspek ang biktima.
Apan hugot kining gihimakak sa suspek sanglit igo ra niyang gitukmod ang biktima.
Midugang kini nga wa siya makabantay nga iyang nakusog pagtukmod ang biktima nga nisuka ug nagdugo ang ilong niini.
Tungod sa maong panghitabo, gipapriso sa biktima ang maong suspek nga mag-atubang og kasong kalapasan sa Anti-Violence Against Women and their Children (VAWC) Act of 2004. / JDG