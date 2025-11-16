Superbalita Cebu

Gibadlong sa kapuyo nga di na moinom, nangulata hinuon

Gibadlong sa kapuyo nga di na moinom, nangulata hinuon
Suspek / Tampo
Published on

Gipapriso mismo sa kaugalingong kapuyo ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga giingong nikulata kaniya niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, sa may Sitio Ipil-ipil, Barangay Capitol Site, dakba­yan sa Sugbo.

Ang suspek nga si alyas Josh, usa ka call center agent, natang­gong na karon sa Abellana Police Station si alyas Josh.

Subay sa imbestigasyon, na­sayran nga anaa sa ubos sa impluwensya sa ilimnong ma­ka­hubog ang suspek dihang na­buhat niya ang pagpanagmal.

Matud pa nasuko si Josh sa iyang 23 anyos nga kapuyo di­hang gibadlong nga mohu­nong na og inom. Tungod niini, miresulta kini sa ilang panaglalis ug miabot sa punto nga gisumbag sa suspek ang biktima.

Apan hugot kining gihimakak sa suspek sanglit igo ra niyang gitukmod ang biktima.

Midugang kini nga wa siya makabantay nga iyang nakusog pagtukmod ang biktima nga nisuka ug nagdugo ang ilong niini.

Tungod sa maong panghitabo, gipapriso sa biktima ang maong suspek nga mag-atubang og kasong kalapasan sa Anti-Violence Against Women and their Children (VAWC) Act of 2004. / JDG

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph