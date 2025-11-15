Gibahaan na, gikawatan pa

Si Viel Rusiana, house renter sa Sta. Luisa Homes sa Barangay Pit-os, Dakbayan sa Sugbo nga nahimutang kilid sa sapa sa Butuanon ang nanghipos sa iyang mga nabiyaan ug gibaha nga mga gamit sa iyang giabangan nga balay.
Ang maong dapit usa sa naapektuhan sa flash floods atol sa pag-igo sa Bagyong Tino, niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Atol sa maong katalagman gibiyaan ni Rusiana ang iyang giabangan ug mihikling sa balay sa iyang ginikanan sa Dakbayan sa Mandaue.
Human sa panghitabo iyang giuli ang balay niya nga giabangan sa Pit-os ug maoy nisugat kaniya nga abli na ang pultahan sa iyang balay nangahumod ang iyang mga gamit sama sa computers, toy collections, ug nahanaw ang iyang biseklita, gamit sa camera, ug ubang valuables. Pulong pa sa iyang mga silingan nga adunay mga tawo nga nisulod sa maong balay ug nanguha sa mga butang. / Juan Carlo de Vela