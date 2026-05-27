Gibakwi sa PNP ang lisensiya sa mga armas ni Senador Bato

Pormal na nga gibawi sa Philippine National Police (PNP) ang license to own and possess firearms (LTOPF) o lisensya sa pagpanag-iya ug paghupot og armas, ingon man ang rehistro sa mga armas sa nagtagutago nga si Senador Ronald “Bato” dela Rosa.
Ang kamanduan sa pagbawi sa LTOPF ni Dela Rosa ug ang pagkansela sa rehistro sa iyang mga armas gipirmahan ni PNP-Firearms and Explosives Office (FEO) director Brigadier General Jojo Manalad niadtong Martes, Mayo 26, pinasikad sa iyang nag-ung-ong nga kaso sa International Criminal Court (ICC).
Si Dela Rosa naghupot og type 5 LTOPF nga balido hangtod sa Marso 10, 2034.
Ang maong kamanduan nagmando sab kang Dela Rosa sa dinalian nga pagsurender sa iyang 117 ka mga armas ngadto sa Supply Accountable Officer sa PNP-FEO o sa Regional Civil Security Unit 11 (RCSU 11) alang sa husto nga disposisyon.
Si Dela Rosa giila isip usa sa mga kaabag (co-perpetrator) ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga kasong krimen batok sa katawhan (crime against humanity) didto sa ICC may kalambigitan sa pagpatuman sa gubat batok sa druga.
Ang ICC nagpagawas og usa ka kompidensyal nga warrant of arrest batok kang Dela Rosa niadtong Nobiyembre 2025, samtang gihimo ang pag-unseal o pagbutyag niini sa dihang nibalik si Dela Rosa sa Senado niadtong Mayo 11 human sa unom ka bulan nga pagkawala.
Ang kanhi hepe sa kapulisan gipaubos sa Senado sa protective custody apan nakaikyas kini niadtong Mayo 14 human sa usa ka insidente sa pagpamusil sulod sa edipisyo sa Senado nga niresulta sa kagubot.
Niadtong Mayo 20, gisalikway sa Korte Suprema (SC) ang petisyon ni Dela Rosa alang sa pagpalusot og temporary restraining order (TRO) aron pugngan ang pagdakop kaniya.
Human niini, nihatag na og go-signal ang Department of Justice ngadto sa Philippine National Police ug sa National Bureau of Investigation (NBI) aron arestuhon si Dela Rosa. /TPM/SunStar Philippines