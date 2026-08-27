‘Gibitay’ aron ipatuo nga naghikog

Nabawog ang sanga diin gibitay ang lawas sa 14-anyos nga lalaki sa dihang napalgan niadtong Lunes, Agusto 24, 2026, sa Purok Narra, Brgy. Guindaruhan, Lungsod sa Minglanilla.
Sa unang pagduda sa mga silingan ug kabanay, naghikog ang batan-on apan nasuta nga gikulata, giguyod, ug gituok diay sa iyang ama-ama ang biktima.
Giila ang namatay nga si John Eric Bedro, Grade 8, kinamaguwangan sa lima ka mag-igsuon.
Sa imbestigasyon sa Minglanilla Police, nakit-an nga gihiktan og pisi alang sa binuhing manok ang liog sa biktima, apan nakaduda ang slanted nga porma sa iyang lawas diin nag-una ang ulo.
Natuwad ang lawas sa dihang napalgan, ang ulo diha sa ubos, ang liog adunay higot nga gibaat sa gamay nga sanga, samtang ang tiil naibabaw ilabi na kay ang nahimutang sa bakilid nga bahin sa kalibunan.
Nakit-an si Bedro sa kalibunan 20 metros ang gibana-bana nga distansya gikan sa ilang balay.
Unang nakakita sa bata mao iyang ama-ama nga si Romnick Bedro kinsa mao sab ang gitumbok nga suspek ug nipahibalo nga gahikog ang iyang stepson.
Nirekomendar ang kapulisan nga ipaubos sa autopsy ang biktima aron masuta ang hinungdan sa kamatayon niini.
Apan nagdumili si Romnick sa pagkuyog sa tambalan sa dihang dad-on na ang biktima ug atol niining pagsuwat, wala na igkita.
Samtang ang inahan nga si Emily Bedro, 36, nisasysay sa SuperBalita Cebu nga igo na lang siya gitawagan ug gipahibalo sa hitabo.
Si Emily anaa sa Siyudad sa Sugbo atol sa hitabo kay gatrabaho isip katabang.
Dako ang pagtuo sa inahan nga wala maghikog ang iyang anak human nga nitug-an ang usa niya ka anak nga samtang natulog ang biktima, gipukaw ug gikulata.
Nakadagan matod pa ang biktima apan naabtan siya sa suspek og giguyod hinungdan nga naabot kini sa kasagbutan.
Nitug-an ang inahan nga ang biktima anak niya sa una niyang kapuyo si John Eric nga kanunay nga makulatahan sa suspek.
Ang pagpangulata sa suspek mao sab ang hinungdan nga gibuwagan ni Emily dul-an usa ka buwan.
Nagtuo ang inahan nga napahimungtan ang biktima tungod sa panagbuwag.
Sa wala pa nahitabo, ni-chat ang suspek ni Emily nga nangayo og pasaylo sa tanan niyang nabuhat apan wala siya magdahom nga mapatay niini ang iyang anak.
Gawas sa singgit nga hustisya sa inahan, nanawagan sab nga mapadali ang pagdakop sa suspek.
Sa pagkakaron, ang kapulisan sa Minglanilla nagpadayon gihapon sa ilang hot pursuit operation batok sa suspek.
Gihatod na sab sa lubnganan ang biktima niadtong Huwebes, Agusto 27. /