Gibiyaan sa kapuyo, driver ‘miabuso’ sa anak, gi-FB live

Amahan nga naburyong sa giingong pagluib ug pagbiya sa iyang kapuyo nga overseas Filipino worker (OFW), giingong niabuso sa ilang 3 anyos nga anak nga babaye.

Ang kapulisan naalerto kay ang iyang gibuhat iyang gisibya sa Facebook live niadtong Lunes, Pebrero 26, 2024 busa nakita kini sa netizens.

Si Juan (di tinuod niyang ngan), 38, taga Catarman, Liloan, amihanang Sugbo, nimaltrato sa iyang anak.

Iya kini nga gisagpa, gituok ug gisuwayan pa sa pagtigbas sud sa gimaneho nga taksi.

Matod ni Police Lt. Col. William Homoc, hepe sa City of Naga Police Station, ang iyang deputy nga si Police Lt. John Paul Galacio nakadawat og tawag gikan sa iyang classmate nga nipahibawo sa insidente.

Gihatagan pa siya og dugang mga detalye sa nahimu­tangan sa suspek pinaagi sa Global Positioning System (GPS) nga gipadala sa taxi ope­rator nga nasayod sa gibuhat sa drayber.

Ilang nasuta nga ang suspek naa sa dapit nga ubos sa jurisdiction sa Naga Police Station, busa, matod ni Homoc, iyang gipaalerto ang tanang polis hinungdan nga ilang nadakpan.

NGANONG NABUHAT

Sa imbestigasyon, si Juan nitug-an sa kapulisan nga iya kadtong gibuhat aron pagkuha sa atensyon sa iyang kapuyo nga si Marites (di tinuod nga ngan), nga nibiya kanila aron mo-abroad sa Europe sulod na sa mga walo ka buwan.

Matod niya nga ang iyang kapuyo duna nay laing hinigugma nga usa ka Hapon hinungdan nga siya nag-depression. Gi-block pa siya niini sa social media ug giundangan sila og suporta.

Nasayran sa kapulisan nga ang iyang pag-abuso nahitabo ubos sa jurisdiction sa Waterfront Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO).

Human sa imbestigasyon, siya gi-turnover ngadto sa Waterfront police alang sa pagpasaka og kasong pagla­pas sa Republic 7610 kun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Samtang ang iyang anak gi­kustodiya sa iyaan nga nagpuyo sa Brgy. Budlaan, bukiran sa Dakbayan sa Sugbo. / GPL