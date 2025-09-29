‘Gibiyaan’ sa kapuyo naghikog

NAKABSAN na gyud sa iyang kinabuhi ang usa ka 36-anyos nga kanhi delivery boy human nagkutlo sa iyang kinabuhi sa ikatulo ka higayon sa may Sityo Mansanitas, Barangay Sambag 2, sa Septiyembre 29, 2025.
Si Jemuel kinsa kinamanghuran sa tulo ka mag-igsuon ang nakit-an na lang sa iyang inahan nga gabitay sulod sa iyang lawak nga wala nay kinabuhi mga alas 5:00 pasado sa buntag dihang iyaha na unta kining pukawon.
Atol sa pakighinabi sa inahan sa maong biktima, nisaysay siya nga nianang pagkagabii nag-inom pa iyang anak kauban iyang mga higala gawas sa ilang balay.
Nadunggan niya kini nga nisaka sa kwarto mga alas 11:00 sa kagabhion apan nanaog pagbalik mga alas 2:00 sa kaadlawon kay nanigarilyo.
Dihang pukawon na unta kini sa inahan mga alas 5:00 kay maoy mohatod sa mga baligya nga saging sa iyang iyaan apan wala na kini motingog ug napalgan nga patay na.
Giingong niapir pa kini sa usa ka bata sa dapit atol sa ilang panag-inom ug niingon nga “apir ta bi kay last na lang ni nako.” Nibutyag ang inahan nga sa una ug ikaduhang higayon nga nisuway og kutlo sa kinabuhi iyang anak, nabantayan kini ug natabang.
Giingong duna kini giluom nga personal nga problema ilabi na nga gabuwag kini sa iyang kapuyo ug aduna silay usa ka anak.
Nidugang ang inahan nga dili kaayo moestorya iyang anak kaniya kabahin sa mga problema sanglit hilumon nga pagkatawo. / JDG