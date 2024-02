Gibugnaw na sab sa Celtics ang Heat

Nasugakod sa Bos­ton Celtics ang pagpang­­hudlat sa host Miami Heat sa ulahing bahin sa ilang pagrehistro og 110-106 nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA) ning Lunes, Pebrero 12, 2024 (PH time).

Sukwahi kini sa nahitabo sa labing ulahing pag-asdang sa Celtics sa balwarte sa Heat niadtong Enero 25, 2024, diin yano silang nakaposte og 33 puntos nga kadaugan.

“Today was fun, we have a lot of history with this team. Last time we came here we smacked them, so we knew it would be a clo­ser game,” matod sa usa sa mga pambato sa Celtics nga si Jayson Tatum. “They came to play and we enjoy being part of games like that. Everybody’s being competitive.”

Gipangulohan ni Tatum ang ka­daugan pinaagi sa iyang 26 puntos, 10 ka rebounds ug siyam ka assists, niamot og 25 puntos si Kristaps Porzingis, nihatag og 20 puntos si Jaylen Brown samtang nitunol og 15 puntos si Jrue Holiday.

“Late-game execution, you’ve got to set the table,” matod ni Celtics coach Joe Mazzulla. “I think our guys did that.”

Ang Celtics ningharos pagda­og sa tulo nila ka mga tahas batok sa Heat ning maong season.

Ang Heat ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jimmy Butler, kinsa nag-file og leave of absence gumikan sa kamatayon sa usa sa mga miyembro sa ilang pamilya.

Bisan wala si Butler, ang Heat nakamaneho gihapon pag­ba­ngon gikan sa 15 puntos nga pag­kalubong ug napahak nila ang labaw sa Celtics sa nahabi­ling 1;49 minutos ngadto sa upat na lang ka mga puntos. Apan hu­man niini, nakapasulod og tag duha ka freethrows sila si Tatum ug Porzingis aron iseguro ang kadaugan sa Celtics. / AP