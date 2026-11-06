Gibugnaw ni Curry ang Heat

Nagpakatap og 29 puntos si Stephen Curry samtang niamot og 17 puntos si Yaxel Lendeborg aron pangulohan ang kadaugan sa hosts Golden State Warriors batok sa Miami Heat, 120-100, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026 (PH time).
Ang kadaugan maoy ikaunom nga sunodsunod nga kadaugan sa Warriors human nila sugdi ang 2026-27 season og tulo ka sunodsunod nga kapildihan.
Bugnaw pa kaayo ang duwa ni Curry sa 1st half apan pagsugod sa 3rd quarter, inanay nga nigawas ang iyang abilidad nga nakapahimo kaniyang two-time MVP kaniadto.
Sa 2nd half, si Curry nirehistro og 9 of 19 shooting lakip na niini ang unom ka three-pointers.
Gikan sa 64-64 nga panagtabla sa tungangtungang bahin sa 3rd quarter, kalit lang nanginit ang mga kamot ni Curry aron hatagan ang Warriors og 91-76 nga labaw pagsugod sa 4th quarter.
Nagpadayon ang kainit sa mga kamot ni Curry aron pangulohan ang Warriors nga maprotektahan ang ilang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Heat, nga nahagbong sa 3-6 nga rekord, gipangulohan ni Davion Mitchell pinaagi sa iyang 22 puntos, niamot og 20 puntos si Giannis Antetokounmpo samtang nitunol og 18 puntos si Bam Adebayo.
Ang kanhi partner ni Curry sa Splash Brothers sa Warriors nga si Klay Thompson niamot og 11 puntos alang sa Heat. / Gikan sa wires