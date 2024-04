Gibugnaw sa Celtics ang Heat

Giposte ni Jayson Tatum ang labing una niyang career playoff triple-double 23 puntos, 10 ka rebounds ug 10 ka assists aron agakon ang hosts Boston Celtics sa dakong kadaugan batok sa Miami Heat, 114-94, sa Game 1 sa ilang Eastern Conference 1st round series series sa National Basketball Asso­ciation (NBA) ning Lu­nes, Abril 22, 2024 (PH time).

Nidugang og 20 puntos si Derrick White, niamot og 18 puntos si Kristaps Porzingis samtang nihatag og 17 puntos si Jaylen Brown alang sa Celtics, nga maoy No.1 overall human sa regular season.

Pagsugod pa lang sa duwa, ningsutoy dayon ang opensa sa Celtics ug nikulit kini’g 14-0 nga labaw.

Nagpadayon ang kainit sa Celtics hangtod nga ningburot ngadto sa 34 puntos ang ilang labaw sa 4th quarter.

“It’s supposed to be tough. In the playoffs no game is easy,” matod ni Tatum.

“There’s no guaranteed wins regardless of time and score, how much time is left. ... We just had to respond and we did that.”

Ang Heat, nga ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing lig-ong mga haligi nga sila si Jimmy Butler ug Terry Rozier, gipangulohan ni Bam Adebayo pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 17 puntos si Delon Wright sam­tang nitampo og 16 puntos si Jaime Jaquez Jr.

Wala nakaduwa si Butler gumikan kay aduna kini angol sa iyang tuo nga tuhod samtang si Rozier adunay angol sa iyang liog.

Ang Heat naila sa ilang pisikal nga duwa apan tataw nga napangandaman kini’g insakto sa Celtics.

“Boston controlled this game from the tip,” matod ni Heat coach Erik Spoelstra.

“They won the big muscle areas. Definitely won the 3-point line and the majority of the areas in between.”

Sa laing Game 1 sa 1st round series sa East, gipangmakmak sab sa Milwaukee Bucks ang Indiana Pacers, 109-94.

Sa West, gipangbun­tog sa Oklahoma City Thunder ang New Or­leans Pelicans, 94-92, samtang gipanglampor­nas sa Los Angeles Clippers ang Dallas Mave­ricks, 109-97. / AP