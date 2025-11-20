Superbalita Cebu

Gibunala’g bara, agtang sa construction worker nagisi

Nagisi ang agtang sa usa ka ulitawo human naigo sa bara nga gibunal sa iyang higala sa Sityo Lumbani, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, alas 7:00 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025.

Gidakop si alyas Boy, 19, usa ka pintor ug residente sa maong lugar ug gibalhog sa Guadalupe Police Station 9 nga mag-atubang sa kasong frustrated murder.

Ang biktima nga si alyas Martin, 28, ulitawo ug usa ka construction worker, higala sa suspek, nagpuyo sab sa maong lugar nga nakakaangkon og dakong samad sa agtang.

Giangkon sa suspek sa  interview sa SunStar Superbalita Cebu nga ang ilang panaglalis nagsugod tungod sa selpon nga pulipulihan nila og gamit nga gipahulam sa ilang ig-agaw.

Matod sa suspek, mo-chat unta siya sa iyang uyab apan nipakapin og bati nga estorya ang biktima.

Sa kalagot, gibunal sa suspek ang bara tumong sa agtang sa iyang higala.

Nakadagan ang biktima human maigo sa agtang nga usban pa unta sa pagbunal sa suspek.

Nakapangayo og tabang ang biktima sa iyang mga silingan nga daling nanawag sa  kapulisan ug  nadakpan ang suspek.

Gawas sa away sa selpon, duna na sab daan  personal nga kasungian ang duha. / GPL   

