Gibuyag kay hubog, anak gidunggab

Usa ka 61-anyos nga amahan ang nanunggab sa iyang anak gamit ang tay-on nga gunting sa Purok Molave 2, Barangay Tayud, Lungsod sa Liloan niadtong Dominggo sa gabii, Hulyo 26, 2026.
Gitanggong karon sa Liloan Police Station ug mag-atubang og kasong frustrated parricide ang suspek nga si Henry Bonghanoy Luague, 61, biyudo ug usa ka utility maintenance.
Nakaangkon og samad dinunggaban sa dughan ang iyang anak nga si Micky Auman Luague, 26, ulitawo ug usa ka company worker.
Subay sa imbestigasyon ni Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong sa Liloan Police Station, nagtagay ang amahan uban sa iyang mga higala sa usa ka tindahan sa ilang dapit dihang naagian siya sa iyang anak nga bag-ong abot gikan sa trabaho mga alas 8:50 sa gabii.
Gibadlong sa anak ang iyang amahan nga mopauli na tungod sa iyang kahubog. Nisunod man tuod ang amahan, apan nakit-an sa mga silingan nga nagsusapinday siya sa paglakaw hangtod nga nadagma ug napangos ang nawong.
Pag-abot sa ilang balay, wala magdugay nigawas og balik ang amahan aron ipadayon ang pag-inom sa tindahan.
Dihang nipauli na kini, nagkakomprontasi sila sa iyang anak. Tungod sa kalagot human kasab-i sa anak, gikuha sa amahan ang usa ka tay-on nga gunting ug gidunggab sa dughan ang iyang anak.
Dali nga niresponde ang kapulisan ug nadakpan ang suspek diin nakuha gikan kaniya ang gunting nga adunay gitas-on nga 8.5 ka pulgada lakip ang kuptanan.
Hinuon, nakagawas na sa tambalanan ang biktima ug gipaabot na lang sa kapulisan ang pormal nga pagpasaka og reklamo niini batok sa iyang amahan. / GPL