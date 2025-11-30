Gica: Kang-actol flood control wall di substandard

Puwersa sa kinaiyahan ang hinungdan sa pagkahugno sa flood control wall sa Barangay Kang-actol sa lungsod sa Dumanjug, Cebu ug dili tungod sa substandard nga pagkatukod niini, pagtino ni Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica niadtong Sabado, Nobiyembre 29, 2025.
Sa usa ka video nga gi-post sa iyang Facebook page niadtong Sabado, giklaro ni Gica nga ang proyekto gitukod sumala sa plano taliwala sa pagkaguba niini tungod sa Tropical Depression Verbena niadtong Nobiyembre 25.
Si Gica kauban ang mga inhenyero sa munisipyo ug usa ka grupo gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) niinspeksyon sa lugar.
Gipasabot ni Gica sa video nga ang gibag-on sa semento (concrete thickness) ug ang pagpalig-on sa puthaw (steel reinforcements o kabilya) nitukma sa plano. Ang gibag-on sa semento nakita nga hapit 12 ka pulgada o 30 sentimetros (cm) ang gilapdon, nga mas baga pa sa design plan nga gibanabana nga walo ka pulgada o 20cm.
Dugang pa niya, adunay igong kabilya nga gitanom sa slope protection.
“Dili substandard ang proyekto. Ang pagbutang sa kabilya sa slope ug ang gibag-on sa semento, tanan nisubay sa design. Gani ang proyekto kay above-standard,” batbat ni Gica.
“Ang pagbutang sa kabilya sa slope ug ang gibag-on sa semento, tanan nisubay sa design. Ang road deck gidesinyo nga sama sa karsada—baga ang semento (sobra pa gani sa 8 inches) maong wala nay kabilya, ug normal kana sa engineering standards. Ang nakaguba niini mao ang kusog nga pwersa sa kinaiyahan,” dugang ni Gica.
Hinuon, gibutyag ni Gica nga bisan nilapas na sa warranty period ang proyekto, nipasalig ang contractor nga ayuhon kini nga wala’y magasto ang gobiyerno. Niadtong Nobiyembre 25, atol sa pagkusog sa Verbena, si Gica nipatawag og imbestigasyon sa pagkahugno ug giklaro niini nga ang kontrobersyal nga QM Builders dili maoy contractor ning maong proyekto. / EHP