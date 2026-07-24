Gica miuli sa Tigers pin, apan wa dawata sa HPG

Personal nga nibisita sa buhatan sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ang kontrobersyal nga mayor sa Lungsod sa Dumanjug nga si Efren Guntrano “Gungun” Gica niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026, aron iuli unta ang iyang Tigers Pin nga nakuha human nipaubos sa Executive Riders Training Course sa maong ahensiya.
Kini nga lakang gihimo sa mayor human sa nag-viral nga video sa social media diin makita ang iyang pag-counterflow samtang nagmaneho sa iyang bag-ong big bike sa National Highway sa Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla. Nibangga ang iyang motorsiklo sa usa ka tourist van nga nag-U-turn niadtong Dominggo sa buntag, Hulyo 19. Giangkon ni Gica nga iyang kasaypanan ang nahitabo ug walay laing mabasol kundili siya ra.
Iyang gidugang nga aron dili maangin ang imahe sa iyang kaubang HPG Tigers, nakahukom siya nga mobiya na lang isip sakop sa maong grupo.
Giubanan si Gica sa iyang mga klasmeyt nga mga sakop sa Tigers sa buhatan sa HPG.
Apan human sa pakigtagbo ug pakighinabi ni Gica sa hepe sa HPG 7 nga si Police Colonel Richard Gumboc, wala dawata sa opisyal ang iyang tinguha nga moluwat isip miyembro sa Tigers.
Tungod niini, nagpasalamat ang mayor sa gihatag nga laing higayon nga magpabilin siyang sakop sa organisasyon.
Matod ni Gica, ang maong kasaypanan iyang himuon nga adbokasiya pinaagi sa pag-organisar sa mga kaubang riders aron tabangan ug tudloan sa luwas nga pagmaneho sa karsada.
Nagkasabot na sila sa tag-iya sa van nga iyang nabangaan nga siya ang mopaayo niini ug gani matod niya nga nahuman na ang pag-repair sa nabuak nga samin.
Gitubag sab niya ang inadlaw nga kita nga nawala sa maong tourist van. / AYB