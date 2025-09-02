Gidaghanon sa contigents moapilsa Sinulog grand parade limitahan

Nagplano ang Sinulog Foundation Inc. (SFI) nga limitahan sa 35 lang ang gidaghanon sa mga contingent nga moapil sa Sinulog 2026 Grand Parade.
Bisan pa niining posible nga limitasyon, adunay 10 ka grupo gikan sa lainlaing bahin sa nasod ang nipadayag na sa ilang intensyon nga moapil.
Sa Cebu City, nikompirmar na ang mga barangay sa Pardo ug Basak San Nicolas nga moapil.
Gikan sa Cebu Province, moapil ang mga contingent sa mga Dakbayan sa Carcar, Toledo, ug Naga.
Mangapil sab ang mga grupo gikan sa Luzon, ang mga delegasyon gikan sa Daraga, Albay; ang Maytime Festival sa Antipolo City; San Jose del Monte, Bulacan; ug Muntinlupa City.
Sa Mindanao, gikompirmar sa Zamboanga City ang ilang pag-apil.
Matod ni SFI Executive Director Jojo Labella, sayo pa nga gipadala ang mga imbitasyon niadtong Abril 2025 aron mahatagan og igong panahon sa pagpangandam ang mga mangapil.
Magbutang sab sila og sayo nga registration deadline aron mapadali ang pagpagawas sa mga subsidy ug pinansyal nga suporta.
Sa laing bahin, hugot nga gibantayan ang mga lagda alang sa mga commercial floats.
Gipahinumdoman ni Labella ang mga moapil nga ang disenyo sa mga floats kinahanglang maghatag og gibug-aton sa Sto. Niño ug dili lang sa pag-advertise sa produkto.
Ang mga float kinahanglang mosumiter sa ilang mga disenyo alang sa review ug inspeksyon aron masiguro nga nagsunod kini sa guidelines sa festival. / CAV