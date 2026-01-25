Gidakop kay namatid human gitawag og iro
Nalandig sa bilanggoan ang 48 anyos nga ulitawo human giingong namatid sa usa ka lola kay matod pa naglain iyang buot kay gitawag siya og iro niini mga alas 4:00 pasado sa hapon niadtong Biyernes, Enero 23, 2026 sa may Sitio Fatima, Barangay Pahina Central, dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si Danilo Villarino alyas Iro, usa ka kargador sa Carbon Public Market nga nagpuyo sa Sitio Baso sa nahisgutang barangay.
Samtang ang biktima giila nga si Femelita Manguilimotan Tausa, 66, minyo ug lumolupyo sa Sityo Taytayan, Barangay Pahina Central.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, mga alas 2:00 pasado sa kadlawon sa Enero 24, gidakop si Villarino.
Ang gihimo ni Villarino nakita sa anak sa biktima ug mga residente sa lugar nga tungod niini ila ning gitabangan sa pagdakop ug gidala sa Carbon Police Station.
Sigun sa mga kabanay sa biktima nga ang gipatiran sa suspek mao ang tiil sa biktima nga dunay stainless nga peligro nga mabali. Niangkon matud pa si Villarino nga napatiran niya ang lola tungod matud pa kay napuno na siya kay gisigehan siya og tawag og iro niini.
Niadtong higayona dihang naagian niya ang biktima, giwakli matud pa sa lola iyang selpon nga gigunitan samtang nagduwa siya.
"Gisug-sug man gud ko niya pag-agi nako. Una ana miutong lang ko giingnan kog iro, iring, iro, iring. Iya pa gyud giwakli akong kamot nga nagduwa kog cellphone hapit man mahug akong cellphone mao to akung napatiran," matud sa suspek.
Midugang kini nga na alyasan lang siya og iro sa maong dapit tungod kay kaniadto bisan asa lang siya mokaon apan masakitan gihapon siya kung makadungog niini.
Human nakaangkon og bun-og ang biktima sa tiil tungod sa pagpatid sa suspek, gipadakop niya kini.
Bisan paman niini nangayog pasaylo si Iro sa iyang nahimong kang Femelita ug misaad nga iyang abagahon ang tambal nga giresita sa doktor.
Giandam na ang kasong Physical Injury nga ipasaka sa Carbon Police Station batok sa suspek. / AYB, JDG