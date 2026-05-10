Gidakop nga 4 ka aktibista nakapiyansa

Nakagawas gikan sa kustodiya sa kapulisan niadtong Biyernes, Mayo 9, 2026, human ningbayad og piyansa ang mga gipangdakop nga upat ka Greenpeace activists atol sa usa ka malinawon nga protesta sa gawas sa dapit diin gipahigayon ang ika-48 nga Asean Summit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Nahitabo kini dungan sa panahon diin giusab sa environmental groups ang ilang panawagan ngadto sa mga lider sa Asean sa pagtubag sa mga hinungdan sa krisis sa klima ug plastik.
Ang SunStar Cebu una nang nitaho bahin sa pagkapriso sa maong mga aktibista, kinsa gipangdakop samtang naghimo og usa ka non-violent nga aksyon nga nanawagan og mas lig-on nga lakang batok sa fossil fuels ug polusyon sa plastik atol sa rehiyonal nga summit. Sumala sa Greenpeace Philippines, ang upat ka mga aktibista gipahibalo nga pasakaan gihapon sila og kasong kriminal tungod sa giingong paglapas sa Batas Pambansa Blg. 880, o ang Public Assembly Act, bisan pa man kon malinawon ang gihimong protesta.
Sa usa ka pamahayag nga giisyu human sa silang paggawas sa kustodiya sa kapulisan, ang campaigner sa Greenpeace nga si Marian Ledesma nisaway sa iyang gihulagway nga pagsupak tali sa mabulukong mga pulong sa mga lider sa Asean bahin sa sustainability ug sa pagtagad nga gihatag ngadto sa environmental defenders. / DPC