Gidakop sa illegal gambling, wa dagita

Tulo ka babaye ug usa ka lalaki nga unang gi-report nga gidagit sa mga armadong tawo niadtong hapon, Martes, Oktubre 15, nadakpan diay tungod sa ilegal nga sugal sa managlahing dapit sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang Criminal Investigation and Detection Group-7 milusad og “Oplan Bolilyo” human makadawat og reklamo gikan sa usa ka lehitimong Small Town Lottery (STL) operator sa Dakbayan sa Sugbo labot sa ilegal nga operasyon.

Ang unang dakop nahitabo sa Cabrera Street, Barangay Basak, diin nadakpan ang usa ka 39 anyos nga nailhan nga “Lody,” residente sa maong lugar. Ang suspek nakuhaan og mga paraphernalia sa ilegal nga sugal sama sa betting stubs, carbon paper, ball pen, ug kwarta nga gigamit sa ilegal nga sugal nga nailhan nga “Swertres.”

Ang ikaduhang operasyon gipahigayon sa Sityo Bamboo Grove, Barangay Basak San Nicolas. Ang mga nadakpan giila nga sila si: “Joy,” 41, residente sa maong lugar; “Jay-Jay,” 26, gikan sa Cabreros Street, Barangay Basak San Nicolas; ug “Chocomae,” 27, gikan sa Kalapugan, Barangay Mambaling.

Sa sinugdanan, naalarma ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa dihang mikatap ang balita bahin sa pagdagit. Giangkon sa mga residente nga nakita nila nga gipugos pagsakay ang mga suspetsado sa usa ka sakyanan sa mga tawo nga wala nagsul-ob og uniporme, hinungdan nga nagtuo ang mga nakakita nga adunay nahitabong pagdagit. Ang insidente gi-report sa Mambaling Police Station, diin giingon nga upat ka tawo ang gidagit.

Ang usa sa dinakpan nga si “Jay-Jay” nga wa sila gidagit apan gidakop tungod sa ilang kalambigitan sa ilegal nga sugal. Ang suspek mibutyag usab nga wala sila masayod nga ilegal diay ang STL nga ilang apilan, kay gipasaligan sila sa ilang financier nga adunay permit ang operasyon gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

“Nahibaw-an namo nga posible mi madakpan, pero ingon man among financier nga nagpataya ra mi. Misulod mi ani aron makatabang sa among pamilya. Nakulbaan ang among mga silingan kay ang mga nagdakop wala man nagsul-ob og uniporme sa pulis, maong daghan kaayong mga ‘Marites’ sa lugar nga nagtuo nga gidagit na mi,” matod ni Jay-Jay. / AYB / DVG