Gidakop sa PROBE, nakahubo

Nakahubo sa atubangan sa daghang tawo ang usa ka tindero og prutas human giingong gigisi sa mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement (Probe) ang iyang purol atol sa pagdakop kaniya sa Gilmore, Manalili St., Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026.
Nakuhaan og video ang maong komosyon nga daling nikatap sa social media ug nakakuha og nagkalainlaing reaksyon gikan sa mga netizen.
Ang tindero nailhan lamang sa ngalang alyas Alan.
Sa video, makita nga naglinayugay ang tindero ug ang mga sakop sa Probe hangtod gibira ang iyang sanina ug short nga maoy hinungdan sa pagkagisi ug pagkahubo niya.
Matod ni Alan, gituok sab siya sa usa sa mga operatiba.
Gisaysay ni Alan nga upat ka adlaw sa wala pa ang insidente, giimbargo sa Probe ang iyang kariton sa prutas.
Niadtong Sabado, wala siya namaligya apan nibisita lang sa iyang higala nga tindero sa maong lugar sa dihang niabot ang mga sakop sa Probe aron manakop.
Tungod kay nakainom siya niadtong higayona, iyang gikomprontasi ang mga operatiba ug gipangutana nganong manakop sila bisan wala mag uniporme.
“Giingnan ra nako sila nga wala na mapahiluna ilahang pagdakop. Niana ko nila nga pwede diay manakop nga wala mo mag-uniform? Wa na sa lugar inyong pagpanakop,” matod ni Alan.
Didto nagsugod ang panaglalis nga nahimong komosyon.
Matod ni Alan, gidapatan siya, gituok, ug gihulga sa usa sa mga operatiba.
“Katong gatuok ug gakupot sa akong sanina niana nga patyon ko niya. 'Nya lain sad nibira sa akong short. Giingnan pa ko sa usa nila nga bisag asa daw mi magkita, tumbahon ko niya,” dugang niya.
Nahunong lamang ang komosyon sa pag-abot sa mga polis nga maoy nidala kang Alan ngadto sa Waterfront Police Station.
Wala hinuon siya ipapriso.
Sa laing bahin, gisalikway sa Probe ang mga pasangil.
Matod sa ilang Officer-in-Charge nga si Runie Maquiling, walay mga sakop nila nga mamahad ug nagtuman lamang sila sa ilang katungdanan.
“Akong mga tawo di na kahibawo mobahad. Kay nagsige na sila og trabaho diha, uroy sila’y maunay ana ilang bahad,” matod ni Maquiling.
Sumala niya, kapila na nilang gipasidan-an si Alan ug giingong usa sab kini sa mga lookout sa mga vendor matag adunay operasyon ang Probe.
Giklaro sab ni Maquiling nga pinakalit ang ilang operasyon ug usahay dili magsul-ob og uniporme ang ilang mga sakop aron dili mailhan.
Nidugang siya nga nagpatabang na sila sa kapulisan apan giingong gitulisok sila ni Alan.
Matod niya, nagisi ang sanina ug short ni Alan tungod kay nilugnot siya samtang ilang gipugngan ug gipakalma, hinungdan nga napugos sila pagdakop niini. /