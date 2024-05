Gidayeg sa PRO 7 ang pagkasikop ni Larumbe

Gidayeg sa hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo human masikop pinasikad sa warrant of arrest, ang kontrobersyal nga si Aaron Karl Tan nga suspek sa pag-hit and run sa usa ka basketbolista nga si Jeslar Uriel Larumbe niadtong Pebrero 4, 2024 sa Queens Road, Barangay Kamputhaw sa dakbayan sa Sugbo.

Si Tan nadakpan sa mga sakop sa Abellana Police Station uban sa Guadalupe Police Station sa iyang panimalay sa A. Laura Street, Barangay Guadalupe, alas 2:15 sa hapon, Lunes, Mayo 6, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa PRO 7, nga ang paglusot sa warrant of arrest sa usa ka gipasanginlan nagpasabot lang kini nga lig-on ang mga ebidensya nga giduso sa kapulisan ug wala dali-dalia ang kaso.

“The Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin commends the leadership of Cebu City Police Office specifically police station 2 for this very-very effective conduct of investigation...” matod ni Pelare.

Gidugang ni Pelare nga ang maong kaso wala gyud buhii kon wala masiguro nga lig-on ang ilang gihuptan nga ebidensya nga tungod niini ang piskalya wala motuo sa pamahayag sa suspetsado nga si Tan.

Una na nga mihimakak si Tan nga siya ang naka-hit and run kang Larumbe apan sa dihang dunay migawas nga mga CCTV footage diin nakita ang Mazda nga dunay plate number YKK 161 nga nag-siren ug nag-blinker, niangkon na kini nga iya ang maong sakyanan apan giingon nga dili siya ang nagmaneho.

Gihulagway ni Pelare nga maayo ang pagka case buildup sa mga imbestigador sa CCPO ug wala kini magpadala sa pressure sa publiko nganong nalangay ang pagpasaka sa kaso sa kabalaka nga makalayas na hinuon kini.

“Buot pasabot nga ang atong prosecutors office nakakita og igong basehan, ang standard karon gitawag naman og reasonable certainty of conviction. So, naabot na sa ebidensya nga gi-submit sa atong kapulisan,” dugang ni Pelare.

Gitakdang i-turnover sa Abellana Police Station ang warrant of arrest sa korte nga maoy nag-isyu niini una i-commit si Tan sa Cebu City Jail. / AYB