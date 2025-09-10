Giddey mipirma’g extension sa Bulls

Gipapirma sa Chicago Bulls si Josh Giddey og contract extension nga nagbalor og $100 million ug molanat og upat ka mga tuig.

Si Giddey, 22, nag-average og 14.6 puntos, career-highs 8.1 rebounds, 7.2 assists ug 1.2 steals sulod sa 70 ka mga duwa sa niaging season sa National Basketball Association (NBA).

Sa niaging season, si Giddey nakarehistro og pito ka triple-doubles ug 30 ka double-doubles human siya nabalhin sa Bulls gikan sa Oklahoma City Thunder baylo ni Alex Caruso.

Si Giddey nasulod sa NBA isip No. 6 overall pick sa Thunder niadtong 2021 NBA Draft. / Gikan sa wires