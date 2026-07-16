Gidul-itan og pusil sa riding-in-tandem

Arnold Y. bustamante / Correspondent
Patay ang usa ka 50-anyos nga babaye human gipusil sa wala pa mailhing riding-in-tandem niadtong alas 2:20 sa kaadlawon sa Hulyo 15, 2026, sa Barangay San Nicolas Proper, Cebu City.
Ang biktima giila nga si Leilani Cabasa de Claro, residente sa Blk. 5, Magsaysay Street, Barangay Suba, Cebu City.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6, nagsakay ang biktima og e-bike ug adunay kuyog nga laing babaye.
Saysay sa saksi nga pag-abot sa destinasyon, nikanaog ang kauba’ng babaye biniyaan ang biktima nga naghigda luyo sa e-bike.
Wa magdugay, adunay lalaki nga nagsul-ob og sky-blue long-sleeve shirt, khaki nga short pants, ug helmet nga niduol nga daw nisiguro sa panagway sa babaye nga nahigda sa dihang gilili.
Way pagduhaduha gipusil close range ang biktima sa makadagha’ng higayon.
Human sa pagpamusil, nisakay ang mamumuno sa motorsiklo nga nagpaabot kaniya ug dali nga nisibat uban sa iyang kauban.
Gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center sakay sa laing e-bike apan gideklarar kining patay sa attending physician.
Ang babayeng kauban sa biktima mao ang gitumbok sa kapulisan nga person of interest sa maong krimen.
Narekober sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) ang tulo ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola nga anaa na sa kustodiya sa mga imbestigador sa Sawang Calero Police Station.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), adunay lig-on nga mga lead nga gisubay sa kapulisan, lakip ang komunikasyon sa biktima sa wala pa siya gipusil.
Usa sa mga anggulo nga gitan-aw sa kapulisan mao ang posible nga kalambigitan sa ilegal nga drugas, gumikan sa pagkalambigit kaniadto sa biktima sa pagpamaligya og shabu, ingon man kadtong babaye nga iyang kuyog.
Matod sa kapulisan, nadakpan na kaniadto si de Claro sa kasong ilegal nga drugas ug nabilanggo sa Cebu City Jail.
Padayon sab ang backtracking sa Cebu City Police Office sa mga kuha sa CCTV cameras sa maong lugar aron
makakuha pa og dugang ebidensya ug mailhan ang tanan nga responsable sa krimen. / Dugang taho ni April Blanche Cabañog