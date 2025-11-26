Gidunggab-patay sa riding in tandem tungod sa panaglalis

Namatay diha-diha ang usa ka construction worker human gidunggab sa wala pa mailhing riding in tandem mga alas 7 pasado sa gabii sa Martes, Nobiyembre 25, 2025, sa may parking area sa Mansanitas Cabajar, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang biktima nga si Dionesio Raculo Magtagad, 54 anyos, minyo ug lumolupyo ra sa nahisgutang dapit.
Sa inisyal nga kasayuran, giingon nga ang biktima niadto sa lugar kay matod pa bungkagon ang motorsiklo aron ipatimbang apan kalit lang naabot ang mga suspetsado.
Nadawat sa kapulisan sa Guadalupe Police Station ang taho mga alas 8:20 sa kagabhion ug ilaha dayon kini nga gisusi.
Pag-abot sa dapit, naabtan sa mga awtoridad si Magtagad nga naghayang sa yuta ug naligo sa kaugalingong dugo.
Gikatahong nakaangkon og mga samad dinunggaban ang biktima sa dughan hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, information officer sa Cebu City Police Office, nga dunay silay nahipos nga CCTV footage diin nakita nga samtang nagbarog ang biktima, kalit kini nga giduol sa duha ka suspetsado nga nakamotorsiklo ug dayong dunggab sa makadaghang higayon.
Ang mga mamumuno nagsul-ob og kalo ug bonnet.
Ang anak sa namatay nga si Maria Jessa Cogonon nibutyag nga dunay nakalalis ang iyang amahan nga silingan ra tungod lang sa tubig sa mga miaging adlaw diin naabot kini sa punto nga kini gibaharan.
Apan nidugang siya nga base sa nakuha sa CCTV camera, dili residente sa maong lugar ang gapatay kang Magtagad.
Misaysay sab siya nga wala gihapon silay kalibutan kun unsay motibo sa pagpatay.
Hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima ug nanawagan nga makonsensya ang mga nagbuhat sa maong krimen.
“Sa nagbuhat sa akong amahan ana, unta makonsensya sila. Di lalim ang gibuhat nila. Kay kon pananglit gyud naay sala akong papa, wala lang unta nila giing-ana ba. Gikuhaan jud bitaw mi nila og katungod sa among amahan,” asoy ni Cogonon.
Desidido ang pamilya sa namatay nga ipaubos kini sa autopsy.
Hugot sab ilang desisyon nga mopasaka og kaso kon ugaling madakpan ang mga suspetsado.
Sa pagkakaron, padayon gihapon ang gihimong hot pursuit operation sa mga kapulisan batok sa riding in tandem. / JDG