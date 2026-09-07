Gidunggab sa uyoan, magtiayon samdan

Naangol ang usa ka lalaki ug ang iyang kapuyo nga magtutudlo human sila gidunggab sa tiyo sa babaye sulod sa ilang balay sa Purok Manghatagon, Barangay Manatad, Lungsod sa Sibonga sa Dominggo sa buntag, Septiyembre 6, 2026.
Gidala sa Carcar City District Hospital ang mga biktima nga silang alyas Makoy, 26, ug ang iyang kapuyo nga si alyas Telay, 26, usa ka public school teacher sa maong dapit.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si alyas Pablo, tiyo ni Telay, nga matod pa maoy nidunggab sa mga biktima.
Sumala sa imbestigasyon sa Sibonga Police Station, nahitabo ang insidente mga alas 11:10 sa buntag. Unang gidunggab ni Pablo si Makoy samtang suway nga nibabag si Telay gidunggab og apil.
Nagpahigayon na ang mga awtoridad og hot-pursuit operation aron madakpan ang suspek ug masuta ang motibo sa maong krimen. / ABC