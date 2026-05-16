Gigutom nga Knicks

Singkwenta’y tres na katuig o lima ka dekada na ang milabay sukad nakatilaw og titulo ang New York Knicks sa National Basketball Association (NBA).
Kon atong sukdon ang kadugayon, ang legendary coach nga si Phil Jackson usa pa ka player kaniadto ug niduwa sa championship team Knicks isip reserve forward.
Gipangulohan ang Knicks kaniadto ni Walt Fraizer, Earl Monroe, Bill Bradley, Dave DeBusschere ug Willis Reed.
Niadtong dekada 90 kusgan ang team sa Knicks nga gipangulohan sa Hall-of-Famer nga si Patrick Ewing, apan kanunay sila mababagan ni Michael Jordan ug sa Chicago Bulls.
Nakasulod sila pagbalik sa NBA Finals tuig 1999 pinaagi sa impresibo nga paagi diin anaa sila sa ikawalo nga seeding sa Eastern Conference. Apan nadagma pud ang team sa San Antonio Spurs ug napakyas pagkuha sa titulo.
Ang dugay na nga pagpaabot sa New York sa titulo mao nag motibasyon karon sa bag-ong Knicks karong tuiga diin nakasulod na sila NBA Eastern Conference Finals.
Gihuwat nalang sa Knicks ang modaog sa Detroit Pistons ug Cleveland Cavaliers nga matchup.
Gibutlogan sa Knicks ang Philadelphia 76ers sa second round sa series, 4-0, human nila gipaig ang Atlanta Hawks, 4-2, sa first round.
Pambato sa Knicks mao sila point guard Jalen Brunson, bigman Karl Anthony Towns, Mikal Bridgers, OG Anunoby, Josh Hart, ug ang bench powers nga sila Jordan Clarkson, Jose Alvarado, ug Mitchell Robinson.
Sa pagsugod sa Dekada Dos Mil, ang Knicks nag-rebuild ug nakuha nila si Carmelo Anthony diin nakasulod sila sa playoffs kaupat nga higayon.
Gisundan pud kini sa Modern “Nova-Knicks” Era nga nakatikang sa playoffs sa tuig 2021, 2023, 2024, 2025, 2026.
Ang pagbalik sa NBA Finals ug pagdaog sa titulo mao ang misyon karon sa Knicks ubos sa pagpamlakad ni coach Mike Brown, kinsa nangita pud sa iyang unang kampiyonato isip head coach.
Si Brown nahimong kampiyon isip assistant coach sa Warriors, (2017, 2018, 2022) ug sa San Antonio Spurs (2003).
Dako ang ekspektasyon sa tag-iya sa Knicks nga si James Dolan ug iya kining gipadayag sa usa ka interbiyu didto sa New York.
“Getting to the NBA Finals we absolutely have to do,” sigon niya. “Winning the Finals, we should do.”
Samtang gitubag kini ni Brown nga andam siya sa hagit.
“People have talked about an [NBA Finals] mandate — like, I’m coaching to win. It doesn’t matter what others say,” sigon ni Brown. “I’m disappointed if we’re not in the Finals and having a chance to win it.”
Kinahanglan og 16 ka daog para makuha ang NBA title, ang Knicks naa na sa tungatunga sa ilang misyon sa postseason nga adunay walo ka daog. / RSC