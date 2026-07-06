Gihingusgan sa BOC ang pagbungkag sa smuggling

Gipalig-on sa Bureau of Customs (BOC) ang ilang kampanya batok sa smuggling sa nasod human sa malampuson nga na-intercept ang P980 milyunes nga ilegal nga sigarilyo sa usa ka pribadong pantalan sa Sugbo niadtong Hulyo 2, 2026.
Giklaro ni Commissioner Ariel Nepomuceno nga gitinguha sa ilang ahensiya nga mapugngan ang pagpayuhot og sigarilyo o sa bisan unsa nga matang sa smuggling.
“Ipagpapatuloy ng ahensya ang pagpapalakas ng intelligence-driven enforcement operations, katuwang ang ating partner agencies, upang tuluyang mabuwag ang mga smuggling networks, maprotektahan ang mga legitimate businesses, at mabantayan ang pondo ng bayan," matod pa ni Commissioner Nepomuceno.
Ang maong kampanya base sab sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga puhagon ang bisan unsa nga smuggling activity sa nasod. /PR