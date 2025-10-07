Gihulagway nga risgo ang Qimonda Center Complex

Gipahugtan ang pag-inspeksyon sa mga importanteng pasilidad sa gobiyerno ug imprastraktura human sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang Quimonda I.T. Center diin nahimutang ang mga korte sa Cebu City, gideklarar nga “risky” human sa joint inspection nga gipahigayon niadtong Martes, Oktubre 7, 2025, sa Office of the Building Official, City Engineering Department, mga pribadong inhenyero sa building, ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Si Cebu City Councilor Dave Tumulak, chairman sa disaster council sa siyudad, niingon nga ang team nirekomendar sa daliang pagpabakwit sa tanang opisina ug nag-okupar sa Quimonda building aron mahatagan og agianan ang major repairs nga gilauman nga molungtad og mga tulo ka buwan.
“Alang sa kaluwasan sa tanan, ilabi na sa atong mga kliyente, abogado, huwes, ug mga staff, among gipahibalo nga kinahanglang bakwitan ang tibuok pasilidad samtang nagpahigayon pa og pag-ayo,” matod ni Tumulak.
Bisan pa man og maayo pa ang estruktura, ang mga inhenyero nidasig og comprehensive evaluation aron maseguro ang kaluwasan.
Ang operasyon sa korte temporaryong ipahigayon online pinaagi sa videoconferencing aron malikayan ang mga pagkabalda, apan ang ground floor nga gigamit alang sa pag-post og piyansa magpabilin nga ma-access sa publiko.
Namatikdan ni Tumulak nga ang mga liki ug nahulog nga debris makita na daan bisan sa wala pa ang bag-o lang nga pagtay-og nga posibleng sa miagi pang linog. “Bisan walay linog, ang building pwede mokalit og lihok. Mao na nga nagkinahanglan ta og hingpit nga structural investigation, ” dugang pa niya.
Ang Quimonda I.T. Center nga nahimutang sa Don Sergio Osmeña Avenue sa North Reclamation Area, nagsilbi nga temporaryong nahimutangan sa mga korte sa Cebu sukad sa linog niadtong 2013 nga niguba sa Marcelo Fernan Palace of Justice. / CAV