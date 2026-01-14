Giila nga idlas nadakpan na

Drug personality nga gihulagway sa kapulisan nga idlas ang nasikop sa Mabolo Police station atol sa gilusad nga buy-bust sa Sitiyo Holy Name, Barangay Mabolo sa alas 8:37 sa gabii, Martes, Enero 13, 2026.
Ang naposasan giila nga si alyas Ronron ug gitawag sab siya og Ungo, 38, nagpuyo sa naasoy nga lugar.
Si Ronron nakuhaan og pinakete nga adunay sulod nga gituohang shabu, motimbang sa 50 gramos nga dunay standard drug price nga P340,000.
Matod sa usa sa mga operatiba nga nagsulod-gawas sa bilanggoan gumikan sa nagkalainlaing kaso. Human makalaya, nibalik sa pagpamaligya'g shabu ug taudtaod na nga gi-surveillance.
Makadaghan na kini nga gi-buy-bust apan mapakyas ang mga polis kinsa abtik nga makamatikod dayong sibat./ AYB