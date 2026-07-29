Giila nga ‘siga’ nalutsan og warrant, nadakpan

Naposasan ang usa ka lalaki nga giilang “bad boy” nga gikahadlukan tungod sa kanunay’ng magpabuto ug manion og armas sa iyang mga silingan.
Ang 47-anyos nga dinakpan nasikop sa iyang balay sa Rafols St., Barangay Poblacion, Toledo City, niadtong alas 8:03 sa gabii, Martes, Hulyo 28, 2026, pinasikad sa search warrant.
Kaso’ng kalapasan sa Republic Act No. 10591 o naila nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Nakuha atol sa operasyon sa kapulisan ang usa ka caliber .45 pistol, usa ka magasin, ug tulo ka bala.
Sumala ni Atty. Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo Police Station, ang pagdakop gipasikad sa search warrant nga gipagawas niadtong Hulyo 27, 2026, ni Judge Jeffrey James G. Ocang, Vice Executive Judge, ug Presiding Judge sa RTC Branch 59 sa Toledo City.
Matod ni Noserale, daghang reklamo na ang ilang nadawat batok sa suspek gikan sa mga silingan tungod kay sa higayon nga mahubog, manghasol sa mga residente, magpabuto, ug manion og armas nga naghatag og kahadlok sa kasilinganan.
Gani niadtong Hulyo 18, 2026, alas 2:51 sa hapon, gireklamo na sab ang suspek kay nanion og armas.
Dugang ni Noserale, aduna sab pending nga kasong frustrated murder ang suspek.
Naibtan sa tunok ang mga silingan sa dihang nadakpan ang maong suspek nga naghatag kanila og kalisang sa higayon nga siya makainom. / GPL