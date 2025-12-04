Giilugan sa 2 ka babaye gipadakop

Nagkaguliyang sulod sa usa ka resto bar sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 9:00 sa gabii, Miyerkules, Disyembre 3, 2025, sa dihang duha ka babaye ang nagbugno.
Samtang gidakop ang 28-anyos nga lalaki sa pasangil nga nisagpa ug nipakauwaw sa iyang kanhi kapuyo.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga ang maong lalaki gitago sa pa-ngalan nga Kent, nagtrabaho isip waiter ug taga Barangay Kasambagan, Cebu City.
Siya gireklamo sa iyang kanhi kapuyo nga si alyas Monica, 30, taga Barangay Cogon Pardo, Siyudad sa Sugbo.
Nasayran nga nagkaabot sa maong resto bar si Monica ug Kent kuyog sa iyang bag-ong girlfriend ug nahitabo nga nagsinukmatay.
Sa kapungot ni Kent ngadto ni Monica, iya kining gidapog ug gisagpa resulta sa pagkatumba sa biktima.
Apan hugtanon kining gipanghimakak ni Kent kay igo lang siya nga niuwang ni Monica ug sa iya karong gikarelasyon nga nagbugno.
Nasayran nga kapin na sa duha ka tuig nga si Kent ug Monica nga wala nay klarong relasyon nga nisangpot sa panagbuwag gumikan sa giingong toxic na ang ilang panagpuyo.
Bisan sa panagbuwag, padayon nga gisustentohan ni Kent ang iyang duha ka mga anak.
Taliwala sa mga pangatarungan sa supek, desidido nga mopasaka og kaso ang biktima sa reklamo nga Phy-sical and Psychological Violence ubos sa Section 5(a) and Section 5(i) of Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children(VAWC). / JDG