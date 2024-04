Gikabalak-an nga makaingon sa trapik

Bisan kon wa pa nagsugod ang katukoran sa proyekto sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga “Link to the Port” feature, daghang mga motorista ug opisyal ang nagpaabot na sa negatibong epekto niini sa trapiko sa downtown area.

Ang feature, matod ni CBRT project manager Norvin Imbong, magsugod sa intersection sa P. del Rosario St./N. Bacalso Ave ug Osmeña Blvd. paingon sa M.J. Cuenco Ave atubangan sa Plaza Independencia.

Si Imbong, sa text message sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Abril 5, 2024, niingon nga mapalambo ang mao nga mga karsada pinaagi sa pag-aspalto sa karsada, pag-ayo sa drainage system, ug pagbutang og mga suga sa kadalanan.

Giklaro usab niya nga walay BRT bus nga moagi sa rota.

Si Imbong niingon nga ang karsada sirad-an sa higayon nga masugdan na ang implementasyon, apan “minimal” lang ang epekto niini.

“Kapag may road closure the effect is minimal kasi asphalting will be done in the evening,” matod niya.

Ang legal officer sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga si Kent Francesco Jongoy, sa usa ka chat message sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Abril 7, nitumbok nga ang “Link to the Port” feature maglakip usab sa pagpalapad sa sidewalk, nga “makaapektar pag-ayo sa kasamtangan nga dagan sa trapiko sa maong lugar.”

Matod pa ni Jongoy nga giaprobahan lang sa City Government ang pag-aspalto, ug nidugang nga ang disenyo sa sidewalk extension kay subject pa sa approval.

Ang pagsira sa karsada mag­sugod sa intersection sa P. Del Rosario St./ N. Bacalso Ave. ug Osmeña Blvd. paingon sa M.J. Cuenco Ave atubangan sa Plaza Independencia. / JJL