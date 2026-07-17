Gikabalak-a’ng moumento na sab ang presyo sa lana sunod semana

Gipanglantawan nga mosaka ngadto sa P10.50 matag litro sa krudo sunod semana tungod sa lain na sab nga tensiyon sa Middle East.
Ang presidente sa Jetti Energy nga si Leo Bellas nagkanayon nga posible nga adunay pagtaas sa presyo sa diesel nga moabot ngadto sa P9.50 ngadto na sa P10.50 matag litro.
Samtang ang gasolina anaa sa P3.50 ngadto na sa P4.50 matag litro base sa price developments.
Nisaka pag-usab ang presyo sa krudo, ug matod ni Bellas, kini tungod sa nagkataas nga geopolitical risk premium, human sa giingo’ng pag-atake sa Iran batok sa mga commercial ships nga suway moagi sa Strait of Hormuz gawas sa rota nga gitugot sa Iran. Gisundan sab sa pagpanimawos sa Estados Unidos. / PNA