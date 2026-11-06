Gikan nag-inom naaksidente sa TCH; rider patay, angkas angol

Usa ka rider sa motorsiklo nga giingo'ng gikan nagtagay sa Lungsod sa Balamban ang nadisgrasya-patay samtang naangol ang iyang angkas niadtong ala 1:40 sa kaadlawon, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026, sa Redcliff, Transcentral Highway, Barangay Tabunan, Siyudad sa Sugbo.
Ang nakalas giila nga si alyas Marc, 23, ulitawo, samtang naangol ang angkas niini nga si alyas Daffny, 22, minyo nga pulos taga Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga gikan matod pa nga nag-inom ang mga biktima sa Lungsod sa Balamban uban sa ilang mga higala. Human sa inom, nakahukom ang duha nga mamauli na sa Dakbayan sa Sugbo.
Pag-abot sa dulhogon nga bahin sa Redcliff, natipas ang motor ug nabangga sa traffic signpost.
Tungod sa kakusog sa impak, ang duha pulos nangalagpot ug nahagba sa sementado nga karsada.
Ang drayber sa motorsiklo nga si alyas Marc ang nagrabehan ug dali nga gidala sa pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo apan gideklara siya nga dead on arrival.
Samtang ang angkas nga babaye kasamtangan pa nga giatiman sa Cebu City Medical Center. / AYB