Gikan namirtdi patay sa bangga

Wala na makaabot sa ilang panimalay ang usa ka 18-anyos nga ulitawo human ang iyang gimanehong motorsiklo nadasmag sa usa ka mini dump truck niadtong Martes sa gabii, Disyembre 16, 2025, sa Barangay Campusong, Lungsod sa Borbon.
Giila ang biktima nga si Jason Harnold Taneo kinsa gideklarar nga namatay tungod sa grabeng samad nga naangkon sa lawas.
Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu ni Major Roy Ursal Rondina, hepe sa Borbon Police Station, nasayran nga ang biktima gikan sa usa ka birthday party sa iyang higala sa Barangay Damulog, Lungsod sa Sogod.
Giingong hubog ang biktima samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo.
Kauban ni Taneo ang iyang igsuon nga nagsakay sab og laing motorsiklo.
Matod sa kapulisan, kusog kaayo nga nakapadagan ang biktima samtang nagpaingon na sila mopauli.
Bisan pa man og gibadlong na siya sa iyang igsuon nga maghinay-hinay lang sa pagpadagan, wala maminaw ang biktima.
Gawas nga hubog, walay lisensya ug walay gisul-ob nga helmet si Taneo, samtang gubaon sab ang suga sa iyang motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa dagan ug kakuwang sa suga, wala mabantayi sa biktima ang usa ka mini dump truck nga giparking sa daplin sa dalan nga gimaneho ni Rowen Regala Coming.
Hinuon, nasayran nga nagkasabot na ang pamilya sa biktima ug ang drayber sa truck mahitungod sa pagpahiluna sa patay nga lawas sa ulitawo. / GPL