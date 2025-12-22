Gikan nga nag-inom angkas patay sa bangga, driver angol

Namatay diha-diha ang usa ka estudyante human nalagpot sa gisakyan nga motorsiklo alas 3:30 sa kaadlawon, Sabado, Disyembre 20, 2025, sa Barangay Banhigan, Lungsod sa Badian.
Si Clarifel Vicen, 19-anyos nga tinun-an sa Grade 9, nagpuyo sa nahisgutang lugar gideklara nga dead-on-arrival sa tambalanan sa Badian human nakaangkon og grabeng kadaot sa iyang ulo ug kalawasan. Samtang naangol ang drayber nga iyang ig-agaw nga si Mark Anthony Vicen, 20, taga Barangay Alawijao sa maong lungsod.
Sa imbestigayon sa Badian Police Station, nasayran nga ang mga biktima nagsugod og tagay niadtong alas 9 sa gabii sa Biyernes, Disyembre 19, 2025, sa usa ka tindahan atol sa night market sa ilang lungsod. Human nangahubog, namauli ang mag-agaw alas 3 sa kaadlawon sa Sabado.
Ang drayber nga si Mark Anthony kusog kaayo nga nakapadagan sa motorsiklo bisan pa man sa kadangog sa karsada tungod sa uwan hangtod nga na-slide og nibangga sa punoan sa kahoy.
Ang namatay nga angkas nalagpot pipila ka metros.
Gidala kini sa tambalanan apan gideklarang dead-on-arrival . / GPL