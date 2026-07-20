Gikan OKC, Dort nabalhin sa ATL

Sa usa ka three-team trade, gibalhin sa Oklahoma City Thunder si 2025 All-Defensive wing Luguentz Dort ngadto sa Atlanta Hawks baylo sa tulo ka second-round picks.
Tipik ning maong kasabutan, nabalhin si kanhi No. 1 overall pick Zaccharie Risacher gikan sa Hawks ngadto sa Dallas Mavericks baylo ni Ryan Nembhard.
Usa man tuod sa ilang starters si Dort apan nagtuo ang Thunder nga ilang gihimong lakang makahatag og kaayuhan kanila sa umaabot.
Sa kinatibuk-an, ang Thunder aduna nay nakuhang pito ka second-round picks ning maong offseason.
Si Dort, 27, makig-uban sa batan-on apan adunay kapabilidad nga puwersa sa Hawks nga gipangulohan nila ni Dyson Daniels ug Nickeil Alexander-Walker.
Gilauman nga ang presensya ni Dort makadugang og kalig-on sa haligi sa Hawks nga taliwala sa kabatan-on sa ilang puwersa, nakakombati kini'g insakto sa miaging season sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires