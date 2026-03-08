Gikan sa pagserbisyo sa komunidad ngadto sa pagpangulo, kusog sa kababayen-an

Sa Barangay Monteverde sa Samboan, usa ka babaye ang nagpadayon sa paghatag og inspirasyon ug paglaom sa iyang komunidad.
Ang panaw ni Judith Dinolang gikan sa usa ka boluntaryo sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) ngadto sa napiling Barangay Kagawad, usa ka sugilanon sa tinuoray nga pag-alagad, integridad, ug sa gahom sa kababayen-an sa pagpangulo.
Sa wala pa siya mosulod sa pampublikong katungdanan, aktibo na nga nagserbisyo si Dinolang isip community volunteer.
Walay siyay pagduhaduha nga niapil sa mga kalihukan ug proyekto sa barangay nga nagtumong sa kalambuan sa komunidad, mga paningkamot nga nahimong lig-on nga pundasyon sa iyang liderato.
Nag-alagad siya nga walay gilauman nga ganti, ginamaneho sa tinuoray nga tinguha nga mapaayo ang kinabuhi sa iyang mga silingan.
“Ang pag-alagad dili bahin sa pag-ila; kini bahin sa paghimo og kausaban, bisan pa man gamay ra,” matod pa ni Dinolang.
Napakita sab ang iyang dedikasyon sa transparency ug accountability sa dihang gisaligan siya sa responsibilidad isip bookkeeper sa barangay.
Pinaagi sa maampingong pagdumala sa pundo sa komunidad, giseguro niya nga ang matag piso tukmang natala ug nabantayan.
Ang pagsalig nga iyang nabatunan gikan sa mga residente ug lokal nga lider maoy nahimong lig-on nga pundasyon sa iyang padayon nga pagserbisyo sa pangagamhanan.
Pinaagi sa maong buluhaton, iyang gipasiugdahan ang mga proyekto nga gipangulohan mismo sa komunidad.
Giseguro niya nga ang mga programa motubag sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan samtang gipalig-on ang partisipasyon ug transparency.
Ang iyang estilo sa pagpangulo inklusibo, kolaboratibo, ug aktibong nag-apil sa mga kalihukan sa komunidad.
Tungod sa iyang dedikasyon ug pagpanguna sa serbisyo, giaghat siya sa komunidad nga modagan alang sa posisyon sa barangay.
Sa ulahi, napili siya isip Barangay Kagawad, usa ka papel nga naghatag kaniya og mas dako nga oportunidad sa pagpadayon sa iyang adbokasiya alang sa responsableng pangagamhanan.
Karon, nagpunting si Dinolang sa pagpalig-on sa transparency ug accountability, pagsuporta sa mga programa sa lokal nga kalambuan ug pagdasig sa aktibong partisipasyon sa komunidad samtang gipadayon ang integridad ug etikal nga pagpangulo.
Ang iyang panaw naghulagway sa tinuod nga diwa sa Women's Month, usa ka pagpasidungog sa kababayen-an nga nangulo uban sa kaisog, kaluoy, ug dedikasyon sa pag-alagad.
Nagpahinumdom sab ang iyang estorya nga ang tinuod nga liderato kasagaran magsugod sa grassroots level ug nga ang kababayen-an mahimong kusgan nga tigpalihok sa positibong kausaban sa ilang mga komunidad.
Alang sa mga batan-ong babaye sa Monteverde ug sa ubang dapit, si Dinolang usa ka buhing ehemplo nga ang tinuod nga kausaban magsugod sa andam nga pag-alagad.
Gikan sa boluntaryo ngadto sa opisyal sa barangay, iyang gipakita nga ang pagpangulo sa kababayen-an makausab sa komunidad ug makadasig sa sunod nga henerasyon nga mosunod sa dalan sa serbisyo. / PR