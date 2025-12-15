Gikan sa yano’ng tinda, gitukod ang damgo sa usa ka pamilya sa Hilongos

Sulod sa 23 ka tuig, ang street food nga tinda ni Alma Villafañe sa Hilongos Children’s Park sa Probinsiya sa Leyte nahimong simbolo sa paningkamot, pamilya, ug padayon nga pagbarog sa komunidad.
Ang maong baligya nahimong kabahin sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa komunidad, ilabina sa mga estudyante, ug pamilyang mangadto sa parke.
Matag alas tres kapin sa hapon, magsugod na si Alma ug ang iyang pamilya sa pag-andam sa ilang lutoan samtang hinay-hinay na nga nagtapok ang mga kostumer.
Sa unang mga tuig, tempura ra ang ilang gibaligya nga usa ka pagkaon nga iyang nakuha pinaagi sa tabang sa mga ig-agaw nga nagtrabaho sa Cebu.
Tungod kay siya ra ang nagbaligya og tempura sa lugar kaniadto, dali nga nahimong suki ang daghang residente ug nisugod pagtubo ang ilang negosyo.
Sumala ni Alma, ang lami sa ilang baligya nag-agad sa sakto nga templa sa sawsawan nga nakapabalik-balik sa mga kostumer. Bisan pa sa kalisod sa panginabuhi, nagpabilin siyang mapailubon. “Lisod pero madala ra,” matod pa niya.
Sa paglabay sa panahon, nisaka ang panginahanglan ug nadugangan ang ilang baligya sama sa fishball, kwek-kwek, ug hotdog.
Apan giangkon ni Alma nga ang panahon maoy usa sa labing dakong hagit, ilabina kon muolan o mohangin kay dako ang epekto niini sa ilang kita.
Bisan pa niana, ang ilang paningkamot nagbunga. Pinaagi sa ilang street food livelihood, nakatabang si Alma sa pagpahuman og eskwela sa usa sa iyang pito ka anak.
Motabang sab ang iyang mga anak matag hapon ug kon weekend, ilabina sa pag-ayo sa gamit ug pagserbisyo sa mga kostumer.
Para kang Alma, ang iyang tinda dili lamang negosyo kondili simbolo sa paglaom, paningkamot, ug padayon nga pagbarog sa usa ka pamilyang nagtinguha og mas maayong kaugmaon sulod sa komunidad. / Sinuwat ni Gabriel Girald N. Masan, UV BA-Communication student